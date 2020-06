9 důvodů, proč říct u velkých mediálních webů Drupalu ANO

Jednou z možností je i Drupal, který nedávno oslavil dvacáté narozeniny. U této příležitosti vám přinášíme 9 důvodů, proč mu u velkých mediálních webů dát šanci.

Maximální výkon webu

Jak už jsme zmínili výše, velké mediální weby musí denně čelit obrovskému toku uživatelů. Web tak musí šlapat. A to bez zbytečných zaškobrtnutí a pádů. Jen si představte, že sledujete online zápas MS v hokeji a web by se najednou zásadně zpomalil a byl vysoce nestabilní. Jako uživatel budete hledat jinou alternativu, kde si zápas užijete bez zbytečných komplikací a z webu tak přejdete ke konkurenci.

To u webu, který jede na Drupalu nehrozí. Díky implementaci cache systému je Drupal perfektní volbou k pohánění i těch největších portálů. Nové cache API umožňuje užívání tagů a kontextů, jež podporují přesnější invalidaci cache, což si ostatně vyzkoušeli i naši významní klienti FTV Prima, Český rozhlas či Česká televize.

Věděli jste, že TV Prima je největším Drupalem v Česku?

Důraz na bezpečnost

Asi nikdo nestojí o to, aby se jeho web napadli hackeři nebo na něm začala tropit paseku konkurence. Proto je potřeba hledat systém s vysokým stupněm zabezpečení. A i v tomhle případě exceluje Drupal, který platí dlouhodobě za maximálně bezpečný s vlastním bezpečnostním systémem, který pravidelně testuje každou novou verzi a rovněž i nově publikované moduly.

Méně „Drupal specific“ programování

Díky využití Symfony2 frameworku, který je jednou z hlavních změn souvisejících s vydáním nového Drupalu 8, se stalo programování méně „Drupal specific“. Co to znamená v praxi? Třeba to, že se vývojářská základna rozšířila a v současné době čítá tisíce jedinců.

Ušetříte na nákladech

Protože jde o open-source řešení, neplatíte žádné poplatky za licence, a v podstatě ani za vývoj, neboť ten má na starosti právě Drupal komunita, na kterou se navíc můžete kdykoli obrátit.

Samotné náklady na správu webu jsou pak jen zanedbatelnou položkou v rozpočtu. Ušetřené prostředky tak můžete efektivně investovat třeba do obsahu nebo marketingové strategie.

Tvorba API přímo v jádru

Jistě nám dáte za pravdu, že dnešní nesmírně dynamická a hektická doba vyžaduje specifická a moderní řešení. A u velkých mediálních webů, kde je potřeba, aby se data zobrazovala na různých formách (web, mobilní aplikace, feedy, export na sociální sítě) to platí dvojnásob! I s tímhle vám ale jednoduše pomůže nejnovější Drupal, který umožňuje tvorbu API přímo v jádru vedoucí ke vzniku plnohodnotného backendu.

Rychlost realizace

Na rozdíl od jiných platforem nabízí Drupal bohatou nabídkou již hotových řešení. Není proto nutné začínat „na zelené louce“. Pokud nepotřebujete individuální custom modul, snadno najdete vhodné a již existující řešení, které pak stačí jen naprogramovat dle vašich požadavků, s čímž vám samozřejmě ochotně a rádi pomůžeme.

Flexibilní customizace a uživatelská přívětivost

Díky custom modelům nehrozí, že byste při změně redakčního systému museli měnit veškeré firemní procesy. Drupal 8 navíc začal jako výchozí šablonovací systém využívat nový PHP šablonovaný engin Twig, umožňující jednoduchou syntaxi. Systém na pozadí kompiluje šablony do PHP a zajišťuje tak plynulý výkon, který je u velkých mediálních webů zcela klíčový.

Samozřejmostí je i uživatelská přívětivost, stejně jako flexibilita a škálovatelnost. Autoři obsahu se tak nemusí věnovat nefunkčním tlačítkům nebo nesprávnému formátování, ale tvorbě obsahu, který je v dnešní době tím, co prodává.

Propagace a marketing

Jedním ze stěžejních kritérií, které je potřeba při výběru vhodné platformy zohlednit, je jistě i možnost propagace a marketingu, jež daná platforma nabízí. Protože je Drupal maximálně modulární, může se pochlubit celou řadou nástrojů, které v případě propagace zaručeně oceníte.

Ať už jde o SEO umožňující jednoduchou tvorbu meta dat nebo přidání tlačítka pro rychlé sdílení a napojení FB pixelu pro remarketing. Zapomenout nesmíme ani na napojení analytických nástrojů, např. Google Analytics a Google Search Console, které slouží k lepšímu přehledu o návštěvnosti.

Snadná tvorba multijazyčného webu

Potřebujete snáze a rychleji proniknout na mezinárodní trhy? Opět vám v tom pomůže Drupal, u kterého máte na výběr až 100 různých jazyků k implementaci! Vytvořit tak multijazyčný web není nic, co byste nezvládli. My jsme takhle dělali např. pro KOH-I-NOOR až 6 jazyků.