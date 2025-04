AI a investování: Proč jsou čipy považovány za nové zlato?

Snad jen státní správa a navázané sektory jako je zdravotnictví či školství bude AI technologiím (jako ostatně většině inovací) hrdě vzdorovat.

AI v online marketingu nové generace

V některých oborech jste bez AI out již dnes. Online marketing prochází díky AI radikální transformací. Algoritmy strojového učení dnes umožňují:

personalizaci reklam v reálném čase,

predikci chování uživatelů,

automatizaci kampaní,

optimalizaci nákupních cest.

Zatímco v minulosti bylo cílení na zákazníky založené především na demografii a základních zájmech, dnes AI pracuje s komplexními daty a vytváří vysoce cílené strategie s důrazem na kontext a aktuální potřeby uživatele.

Firmy tak mohou dosahovat výrazně vyšší návratnosti investic do reklamy a zároveň poskytovat lepší zákaznický zážitek. Technologie jako generativní AI (např. ChatGPT) umožňují vytvářet texty, grafiku nebo dokonce videa na míru, a tím šetří firmám čas i náklady.

Mění se také získávání informací na internetu. Dominantní vyhledávače nejdříve výrazně oslabily sociální sítě a nyní roli vyhledávání přebírají AI modely typu ChatGPT, Perplexity a další. Lidé hledají jinde a jinak, což je výzva také pro marketingové obory jako je PPC či SEO. Otázka pro budoucí roky je, jak se AI bude monetizovat. Nyní její vývoj táhnou především investice, ale je velmi pravděpodobný model jako dříve nastal u Google vyhledávání či YouTube. Ve službě začne postupně přibývat monetizace.

Video reklama, která je nejpopulárnějším formátem obsahu, je díky AI nástrojům extrémně dostupná a účinná. Personalizace zase dokáže každému servírovat to, co se mu bude líbit. To má ovšem i své úskalí a to především etické, dodává Patrik Pilous, freelance marketingový stratég a SEO konzultant.

Čipy jako základní kámen AI revoluce

Žádná AI by však nemohla existovat bez výkonného hardwaru. Společnosti jako je Nvidia, AMD nebo Intel, které se specializují na výrobu grafických procesorů, se staly symbolem nové technologické éry. Grafické karty od Nvidia byly původně navržené pro hráče počítačových her. Dnes se však používají také v datových centrech nebo při výzkumu AI.

Rostoucí poptávka po výkonu grafických karet souvisí se zvýšeným zájmem investorů vkládat finanční prostředky do Nvidia akcií. Vývoj nových čipů optimalizovaných pro trénování a provoz AI modelů zajišťuje firmě silnou pozici na trhu, a to i přes rostoucí konkurenci, která však zatím nedosahuje stejné technologické vyspělosti.

XTB na svých oficiálních webových stránkách uvádí, že společnost Nvidia plánuje v příštích 12 až 15 měsících masově vyrábět AI superpočítače, přičemž v příštích čtyřech letech hodlá investovat až 500 miliard USD do infrastruktury umělé inteligence vyrobené na území USA.

Investování do AI: Proč může být zajímavou volbou?

Pro technologické nadšence i zapálené investory je nyní ideální čas zamyslet se nadinvesticí do AI. Firmy jako Nvidia, Alphabet, Microsoft nebo AMD jsou na špici technologické revoluce a těží z masivních investic do výzkumu a vývoje.

Konkurenční AMD však za společností Nvidia zaostává. XTB na svém webu uvádí, že AMD očekává tržby z AI čipů ve výši 4,5 miliardy USD za rok 2024, zatímco Nvidia vykázala ve stejném období tržby z AI čipů pro datová centra ve výši 26,3 miliardy USD. Z tohoto hlediska se jeví investování do Nvidia akcií jako lepší varianta.

Je však důležité si uvědomit, že každá investice s sebou nese rizika. Trhy jsou volatilní a rychlý růst technologií může vystřídat období poklesu. Proto nezapomínejte vaše portfolio diverzifikovat a sledovat klíčové trendy (novinky z oblasti čipů, energetické náročnosti AI modelů nebo geopolitických faktorů ovlivňujících dodavatelské řetězce).

Spojení AI, investic a online marketingu vytváří nový ekosystém. Ať už jste vývojář, podnikatel nebo investor, stojí za to vývoj s AI, čipy a investicemi do nich sledovat. Umělá inteligence již není jen tématem pro vědecké konference – stává se praktickým nástrojem i strategickou investiční příležitostí.