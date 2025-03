AI zvyšuje sílu DDoS útoků: Proč jsou weby pod palbou a jak se chránit

Rok 2024 přinesl masivní nárůst webových DDoS útoků, a podle odborníků za to může hlavně umělá inteligence. Ta útočníkům výrazně usnadňuje práci, díky čemuž se kybernetická scéna stává nebezpečnější než kdy dřív. Co stojí za tímto trendem a proč by to mělo zajímat i vás?