Airbnb spouští flexibilní pobyty. Vyberete si destinaci bez konkrétního termínu

Společnost Airbnb v době předcovidové nabízela a zprostředkovávala ubytování po celém světě. Bohužel tím, že Airbnb žila pouze z cestovního ruchu, se dostala do velkých ztrát až k hranici krachu. Společnost je tak nucena se přizpůsobit současné situaci a představuje nový produkt, flexibilní vyhledávání.

Uživatelé si tak nyní mohou vybrat destinaci bez specifikování konkrétního termínu. Na výběr mají obecně víkendové pobyty, týdenní pobyty, měsíční pobyty nebo měsíční pobyt bez konkrétního data. Touto funkcí zjevně reaguje společnost na nepředvídatelnou situaci okolo pandemie, kdy je prakticky nereálné předpovědět, zda se v daný termín vůbec do zvolené země dostanete.

Zástupci společnosti věří, že to je krok správným směrem, protože z jejich studie vyplývá, že až třetina Američanů by raději cestovala mimo špičku či mimo sezónu a více než třetina Američanů je plně flexibilní, co se týče data a místa pobytu. Dle vyjádření společnosti je model, kdy si objednáte konkrétní místo v konkrétní čas již zastaralý a rozhodně nekoresponduje se současnými potřebami lidí. Navíc v tom vidí i vizi cestovního ruchu budoucnosti.

Ze studie dále vyplývá, že 54 % Američanů by již chtělo cestovat nebo alespoň si svou cestu již začít plánovat. Proto je to dle zástupců Airbnb i dobrý impulz, jak rozhýbat společnost a vnést do ní trochu pozitivního ducha.