Akcelerometry v Androidech poslouží jako síť seismografů, plánuje Google

Společnost Google se rozhodla vybudovat největší síť na světě, která bude upozorňovat občany pomocí operačního systému Android na blížící se zemětřesení. Očekává se, že v budoucnu bude tento systém využíván hlavně zeměmi, kde není systém na detekci zemětřesení založen na přesném seismometrickém měření a nebo které nejsou schopny včas a efektivně informovat své obyvatelstvo.

V praxi chce použít chytré telefony s operačním systémem Android a zabudovaným akcelerometrem jako mini-seismometry, celý tento systém však chce Google uvést do chodu postupně. První testování proběhne v blízké době v Kalifornii. Podle nejrůznějších odborníků může právě tato technologie a včasné varování pomoci lidem včas se na otřesy připravit a případně se evakuovat z rizikových oblastí či alespoň dostat někam do bezpečí.

V rámci svého testování v Kalifornii se Google spojil s United States Geological Survey (USGS) a Kalifornským úřadem pohotovostních služeb (Cal OES), aby mohl v praxi odesílat výstrahy. V tuto chvíli je systém propojen i s více než 700 klasickými seismometry.

Již příští rok by se však tento systém měl dostat i do jiných států v rámci Spojených států americký, ale i do dalších zemí po celém světě. Každý telefon, který pak zaznamená nějaký neobvyklý otřes, odešle tuto informaci spolu s hrubou polohou GPS do Googlu, kde ji spolu s údaji z dalších telefonů vyhodnotí a případně určí epicentrum. Tím se v konečném důsledku zlepší i vyhledávání zemětřesení v rámci vyhledávače.