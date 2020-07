Amazon chystá seriál na motivy Falloutu od tvůrců seriálu Westworld

Účast na produkci seriálu potvrdili Jonathan Nolan a Lisa Joy, tedy tvůrci slavné westernové série Westworld, která má s Falloutem hned několik společných prvků. Ze strany Bethesdy bude navíc jako výkonný ředitel celému seriálu působit proslulý Todd Howard, který měl několik dílů série Fallout pod taktovkou, a i další zaměstnanci se budou na vývoji seriálu aktivně podílet.

Oba producenti se navíc v prohlášení o vznikajícím seriálu zmínili, že považují Fallout za jednu z největších herních sérií všech dob a že hraní každé z kapitol neskutečně nápaditého příběhu je stála nespočet hodin, které mohli trávit s přáteli či rodinou. Možnost přivést tento masivní, hluboký, temný i humorný svět k životu za pomoci Amazonu je pro ně opravdu velkou poctou.

Todd Howard se také vyjádřil, že se pokoušeli přinést Fallout různými způsoby na stříbrné plátno již mnohokrát za poslední dekádu, ale byl to právě moment při setkání s Jonathanem a Lisou, který ho přesvědčil, že jsou pro tu práci ti praví.

Příběh, datum vydání ani obsazení rolí zatím samozřejmě ještě známo není, a tak můžeme jen spekulovat, jestli se bude jednat o natočení některého z existujících příběhů ze světa Falloutu, nebo kompletně novou sérii zasazenou v tomto univerzu.

Přestože filmové a seriálové adaptace videoher málokdy padnou na úrodnou půdu, neztrácí s nimi tvůrci stále naději a v posledních letech se jich naopak objevuje čím dál více. Například na filmu Uncharted o mladém Drakeovi pracuje Tom Holland již mnoho let, The Last of Us oznámilo vznik série od HBO a takový Cyberpunk 2077 ještě ani nevyšel, a už má oznámené vydání animované série.