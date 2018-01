Amazon otevřel kamenný obchod bez prodavačů. Nákupy odbaví kamerami a skenery

Společnost Amazon otevřela první veřejnou prodejnu bez pokladny a bude i nadále pokračovat v experimentu, který by mohl dramaticky změnit podobu maloobchodního prodeje.

Prodejna v Seattlu, známá jako Amazon Go, spoléhá na kamery a senzory, které sledují to, co kupující z regálů vezme a co vrátí zpět. Všechny položky jsou pak přidávány nebo odebírány z virtuálního košíku zákazníka. Poté co zákazník dokončí svůj nákup, zaplatí za něj pomocí své platební karty.

Na začátku nákupu je nutné, aby zákazník naskenoval u vstupní brány svoji aplikaci pro chytré telefony s názvem Amazon Go.

Pokud zákazník projde přes vstupní bránu zpět, celý jeho účet se mu naúčtuje. Když si zákazník nákup položky rozmyslí, stačí ji vrátit zpět do regálu a Amazon pomocí svých senzorů a kamer tuto akci zaznamená a odstraní ji ze zákazníkova virtuálního košíku.

Amazon prozatím nezmínil, zda nebo kdy by přidal více prodejních míst Go, a znovu zdůraznil, že nemá v úmyslu přidat technologii do svého obchodního potravinového řetězce Whole Foods.

V prosinci 2016 byl tento druh obchodu otevřen jako zkušební verze pro zaměstnance Amazonu. V té době společnost uvedla, že očekává, že veřejnost začne používat tento obchod na začátku roku 2017. Nastalo však zdržení z důvodu řešení technických a funkčních problémů.

Tyto problémy se týkaly hlavně identifikaci nakupujících, když si brali věci z regálu. Systém nedokázal rozlišit nakupujícího s někým v těsné blízkosti. Zároveň se musel systém vypořádat s dětskými návštěvníky. V momentě, kdy několik dětí přišlo do krámu a začaly z regálu brát věci, které pak postavily do jiného regálu nebo pohodily na zemi, způsobily celému systému zmatek a značné komplikace.

Gianna Puerini, viceprezident společnosti Amazon Go, uvedla, že tento obchod se velmi dobře osvědčil během testovací fáze díky usilovné čtyřleté práci. "Tato technologie nikdy neexistovala," řekla. "Bylo to opravdu pokrokové díky nejmodernější technologii počítačového vidění a strojového učení.". Podobný koncept nedávno v České Republice představila společnost Alza, která prodejnu budoucnosti bez obsluhy plánuje otevřít na pražské Floře.