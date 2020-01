Americká armáda by si měla vzít příklad z Elona, tvrdí generál

Nedávno se uskutečnil projev jednoho z předních generálů Spojených států amerických, který však nesouhlasí s tím, jakým způsobem americká armáda kráčí kupředu. Podle jeho mínění by se Američané měli v nejedné věci inspirovat Korejskou lidově demokratickou republikou (KLDR). KLDR totiž dokázala i přes uvalené sankce a obecně rozšířenou chudobu a nízký životní standard masivně posouvat svůj zbrojní program kupředu. Podle generála je jejich hlavní výhodou, že se dokáží poučit ze svých chyb.

To je vlastnost, která Washingtonu údajně chybí. I když podle jeho soukromého mínění jsou v USA lidé, kteří jsou „dříči“ a jdou si za svým cílem neúnavně navzdory různým dílčím neúspěchům. Těmito lidmi jsou Elon Musk a Jeff Bezos. Hyten poznamenal, že pokud chce někdo, například v létat raketami do vesmíru, musí rychle vyvinout, rychle létat a rychle se učit. Přesně tak, jak to dělá SpaceX.

Je obdivuhodné, že SpaceX od svého založení v roce 2002 je de facto průkopníkem v letech do vesmíru, kdy přispěla se spoustou svých vlastních vynálezů. Z toho je patrné, že jedna věc je rychlost, ale druhá je i efektivita, s jakou svoji práci dělá.

Podle Johna Hytena, generála letectva USA, je jednání Kim Čong Una pozoruhodné v tom, že z pozice 115. nejsilnější ekonomiky světa dokáží ovlivnit celou strukturu světa. Jen pro porovnání – v tabulce hodnocení zemí podle HDP je Česká republika na 38. místě, kdežto KLDR se nachází až na 165. místě. Těžko si někdo z České republiky umí představit, že bychom vyvíjeli jakýkoliv nátlak k nějaké velmoci, ať už USA, Rusko nebo Čína.