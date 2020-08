Apple buduje vlastní vyhledávač, podaří se mu odpoutat od monopolu Google?

Ačkoliv jsou společnosti Apple a Googlu vzájemnými soupeři, stále Google představuje určitý monopol pro vyhledávání na internetu, a tudíž je Apple nucen s ním spolupracovat. Údajně však Applu došla trpělivost a začíná budovat vlastní vyhledávač, čemuž nasvědčuje několik vodítek. Třeba systémový vyhledávač Spotlight v iOS14 a iPadOS14 naprosto obchází Google. Dále společnost Apple aktualizovala významně internetovou stránku věnovanou Applebotu (svému crawlovacímu robotu procházející stránky).

Jedním z dalších viditelných znaků je otevření nových pracovních pozic, které souvisejí s vyhledávačem či s vyhledáváním. Na základě zjištění Mika Wuerthela se chytrý asistent Siri čím dál více odpoutává od serverů Googlu, protože v porovnání iOS14 a iOS13 vyvstane jasný rozdíl.

Samotný Apple však prozatím oficiálně nepotvrdil, zda chce vybudovat vlastní plnohodnotný vyhledávač, který by si mohl integrovat do svého prohlížeče Safari. Podle neověřených zpráv by Apple měl dostávat od Googlu každý rok zhruba 10 miliard dolarů, jako cenu za to, že bude v Safari jako výchozí vyhledávač nastaven právě Google. Pokud si Apple udělá vlastní vyhledávač, bude se muset rozloučit s tímto příjmem. Fanoušci doufají, že na podzimním představování nových iPhonů padne zmínka i o novém vyhledávači. Nezbývá než čekat.