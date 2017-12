Apple koupil Shazam za přibližně 8,6 miliardy Kč

Aplikace Shazam byla praktickým pomocníkem v situacích, kdy například z rádia začala hrát písnička, která vás zaujala, ale neznali jste nebo jste nepostřehli její jméno. Stačilo pak vytáhnout chytrý telefon s nainstalovanou aplikací Shazam, chvíli ji zapnutou podržet u reproduktorů a rázem jste se dozvěděli vše, co jste potřebovali vědět - jméno písničky, autora i alba. A záznam se uložil pro pozdější dohledání.

Zároveň jste si mohli pustit krátký úryvek nebo rovnou písničku zakoupit na Apple Music nebo uložit do svého Spotify. Z těchto nákupů, reklam (v případě free verze) a předplatného pak Shazam žil. Popularitu aplikace dokazuje více jak miliarda stažení a denně se skrz ní dostane milion lidí jak na Apple Music, tak na Spotify.

Apple se k získání Shazamu vyjádřil následovně:

„Jsme nadšeni, že se Shazam a jeho talentovaný tým připojí k Applu. Od uvedení aplikace na App Store se Shazam neustále řadí mezi jednu z nejpopulárnějších aplikací pro iOS. Dnes je používán stovkami milionů lidí po celém světě, a to na různých platformách. Apple Music a Shazam se k sobě přirozeně hodí, sdílejí vášeň pro objevování hudby a poskytují našim uživatelům skvělé hudební zážitky. Máme vzrušující plány a my se těšíme na spojení se Shazam aplikací po schválení dnešní dohody.”

Konkrétní úmysly ale zatím Apple neprozradil. A vlastně ani to, zda Shazam jako aplikace zanikne či zůstane. Cílem Applu ale jistě do budoucna bude integrovat Shazam do svého Apple Music, aby lépe konkurovala službě Spotify, která má základnu uživatelů výrazně vyšší - přibližně o 100 milionů. Třetina uživatelů pak jsou aktivní předplatitelé. O akvizici Shazamu kromě Applu jednal také Spotify a Snapchat. Nakonec byl ale vítězem Apple po hruba půl roce vyjednávání.

Vylepšení Apple Music by ale nemusel být jediný cíl nákupu. Apple by totiž mohla zajímat AR technologie Shazamu, která umožňuje skenovat „Shazam kódy” a vidět věci v rozšířené realitě. Apple tak může chtít využít technologii Shazamu pro své VR/AR technologie, a Shazam by tak nebyl jen službou na rozeznávání písniček.