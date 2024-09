Apple pozastavil aktualizaci iPadOS 18 pro iPad Pro M4

Apple před několika málo dny oficiálně vydal nové verze operačních systémů pro svá zařízení a ač se najdou uživatelé, kteří z opatrnosti čekají až na první setinkový update, většina pravděpodobně aktualizuje hned, jak jim daný přístroj novou verzi nabídne. Část těch, kteří neodolali a spustili aktualizaci na iPadOS 18 na svém iPad Pro s procesorem M4, se dočkala nemilého výsledku - jejich zařízení už znovu nenabootovalo.

Dle vlákna, které k tomu vzniklo na Redditu se během instalace předmětné aktualizace v jistém bodě iPad Pro vypne a znovu už nenastartuje. Neděje se to však všem majitelům nejvyšší řady iPadu, někteří úspěšně aktualizovali a tablet s novým systémem používají. Z prvních několika desítek příspěvků to vypadá, že jelhostejné, zda jde o jedenáctipalcový či větší třináctipalcový model, zda majitel nejdříve aktualizoval z iPadOS 17.6.1 na 17.7 a až pak na 18.0 (Apple nabízel obě aktualizace zároveň), nebo zda aktualizaci na 17.7 přeskočil a upgradoval rovnou na novou velkou verzi - někomu prostě nový systém funguje a jiní mají z iPadu cihlu.

Zakladatel vlákna svůj iPad donesl do nejbližšího Apple Store, kde mu bylo potvrzeno, že zařízení opravdu nelze žádným způsobem uvést do funkčního stavu, přístroj byl zaslán k analýze a hned následujícího dne byla aktualizace na iPadOS 18 pro iPad Pro M4 vyřazena z OTA aktualizací, prozatím lze aktualizovat pouze na 17.7, s níž žádné problémy hlášeny nebyly. Jak dlouho Apple potrvá problém opravit není známo, serveru Ars Technica sice společnost potvrdila, že problém existuje, dle vyjádření se však týká pouze malého počtu zařízení. Vzhledem k tomu, že postiženým je nabízena výměna za nový kus, protože bricknutý iPad nelze nastartovat ani do recovery módu, asi nejde o zcela triviální problém a jeho řešení může chvíli trvat.