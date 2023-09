Apple představil iPhone 15: Nabízí USB-C, titanové tělo a stane se herní konzolí

Letošní konference společnosti Apple v Cupertinu se snažila opět předvést novinky hned v několika směrech. Keynote s podtitulkem Natěšení (v angličtině jako Wondelust) se tentokrát snažil vyzdvihovat roli Apple na zlepšení kvality našich životů, a s tím také související přechod k větší udržitelnosti - jak moc je to u takového technologického giganta vydávajícího každý rok nové produkty vůbec možné posuďte sami. Stále však slibují uhlíkovou neutralitu do roku 2030, hliníková šasí vyrábí stoprocentně z recyklovaného hliníku a jejich kanceláře, obchody i mnoho dodavatelů funguje pouze na energii z obnovitelných zdrojů.

Jako první představili dva nové modely chytrých hodinek Apple Watch - Series 9 a Ultra 2. Obě obsahují nový čip S9, který je údajně o 30 % výkonnější, než jeho předchůdce. S tím souvisí hned několik nových funkcí. Díky vyššímu výkonu je teď možné Siri ovládat přímo přes hodinky (a s vyšší přesností), a ptát se například na kvalitu spánku, postup v kruzích či zapsat si pokrok ve váze i bez jakéhokoliv signálu.

Technologicky hodně zajímavá je ale hlavně funkce double tap, která umožňuje ovládat hodinky dvojím ťuknutím palce a ukazováčku o sebe. To je umožněno spojením funkcí akcelerometru, gyroskopu a monitoru srdečního tepu, jež pozná právě i nejmenší odchylky v průtoku krve způsobenými tímto gestem. Dá se jím ovládat leccos - přijmout a ukončit hovor, odložit budík nebo třeba zastavit přehrávání hudby. Podobnými gesty se budou ovládat i AR brýle Apple Vision Pro, takže se nejspíš snaží si na ně uživatele už naučit. Ty se ale třeba na této konferenci vůbec neukázaly.

Značného vylepšení se dočkají i displeje obou hodinek, aby i na velmi jasném světle byly dobře čitelné. Series 9 dokáže dosáhnout až na 2000 nitů (což je dvojnásobek oproti Series 8), a Ultra 2 dokonce až 3000. Jelikož je displej ale always-on, musí fungovat dobře i opačným směrem, a proto se dokáže snížit až na pouhý 1 nit. Výdrž pak garantují 18 a 36 hodin (při nízkém výkonu pak Ultra 2 prý až 72 hodin). Když už jsme naťukli tu udržitelnost, tak Apple Watch se právě letos stalo prvním produktem od Applu, který hlásá, že je uhlíkově naprosto neutrální. Poznat to půjde i podle nového loga na jejich krabičce, ta je navíc menší a z obnovitelného materiálu.

Zlatý hřeb večera je ale bezesporu nová produktová řada iPhone 15. Předvedly se hned čtyři nové modely. Nejvíce novinek se točilo okolo fotografií a jejich postprocessingu. Hodně se opírají o schopnosti umělé inteligence, která například pozná hlavní objekt na fotografii a automaticky podle toho upraví její vlastnosti. Ve vidích přibyl tzv. kontinuální zoom, ten zase dokáže hlídat, že je na hlavní objekt stále dobře zaostřeno i při oddalování a přibližování kamery. Až téměř ke konci celého představení se teprve začíná mluvit o důležité změně - přechodu na USB-C, konektor, jež u Androidu vídáme už od roku 2015. Dostanou ho i sluchátka AirPods, naopak iPady už ho mají léta. Víc nám toho neřeknou, my akorát dodáme, že tenhle krok Apple rozhodně nepodstoupil dobrovolně, ale z důvodu nařízení sjednocení napájecích konektorů vydaného Evropskou unií.

Poslední část byla věnována iPhone Pro, který je se svou úhlopříčkou 6,7 palců o 0,6 palce větší, než základní model. Největší poprask vyvolalo tělo z titanu, které je lehčí a o dost odolnější. Po mnoha letech Apple také změnil svůj Action button, jež se z přepínatelného tlačítka změnil na normální, a přidal mu navíc možnost customizace. V základu stále vypíná/zapíná zvuky, ale lze ho také používat k dalším funkcím, které si uživatel nastaví - například začít nahrávat zvuk, otevřít kameru či zapnout svítilnu. Pochlubili se i lepším, až pětinásobným zoomem, co už ale nezmínili je, že ten se bohužel ale nachází až v nejdražším modelu Pro Max. Nadále také zůstávají jedinou velkou značkou, která stále ve svých fotoaparátech integruje lidar.

Nastražit uši by měli také mobilní a handheldoví hráči. Díky A17 Pro se totiž z nejvyšších dvou řad iPhone 15 stává paradoxně jeden z nejlepších mobilů na hraní her, a to i s podporou hardwarového ray-tracingu a většiny ovladačů (v prezentaci ukázali například Dualsense od PlayStationu). V příštím roce na něj navíc vyjdou i AAA tituly jako Resident Evil Village, The Division Resurgence, a dokonce i Assassin's Creed Mirage, které mají ke klasickým mobilním portům rozhodně míle daleko.

A teď k odhaleným cenovkám. Apple Watch Series 9 startuje na 11 490 Kč, Apple Watch Ultra 2 pak na astronomických 22 990 Kč. Nejlevnější základní iPhone 15 s nejnižším úložištěm vyjde na 23 990 Kč, což je o 2 a půl tisíce méně, než vyšel loňský nový model (který toho zdaleka nepřinesl tolik nového), o trošku lepší model Plus pak na 26 990 Kč. Nejvyšší modely 15 Pro a Pro Max nabízí úložiště až 1 TB a pohybují se od 29 990 Kč a 35 990 Kč až po ohromných 47 990 Kč. Předobjednávky se spustí pozítří 15. září a do prodeje půjdou už 22. září.

Ačkoliv brýle Apple Vision Pro jsou zatím dost velkou neznámou a vyjít mají prý stále začátkem příštího roku, na konferenci o nich (kromě úvodu) nepadlo ani slovo.