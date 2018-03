Armáda spustila projekt hibernace. Zmražením zraněných zachrání životy

Mohlo by zpomalení biologických hodin zachraňovat životy vojáků? DARPA (Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty) je o tomto faktu přesvědčena, a proto spustila projekt s názvem Biostasis.

Vojáci si jsou velice dobře vědomi toho, že pokud dojde k zranění v boji, je velice malá pravděpodobnost, že se jim dostane včasného profesionálního ošetření. DARPA se domnívá, že by mělo být možné prodloužit tzv. „zlatou hodinu“ tím, že zpomalí biologické hodiny raněného vojáka. Zlatou hodinou je nazýván časový úsek prvních 60 minut od zranění. Během této doby je nezbytné dostat lékařskou péči, jinak zpravidla hrozí trvalé následky.

V cestě stojí DARPĚ několik překážek. Jednou z nich je bezesporu co nejrychlejší transport zraněného do zařízení, které by bylo schopné potenciálně zpomalit buňky. Další z výrazných problémů je jak cílit zmrazování buněčné aktivity jen na vyžadované buňky. Není totiž žádoucí zastavovat životně důležité buňky, pouze buňky související se zraněním.

"Příroda je zdrojem inspirace," sdělil Tristan McClure-Begley, manažer programu Biostasis. Biostáza nemusí být otázkou pouhé fantazie, jelikož v přírodě již tento úkaz existuje. Zvířata jako želvušky nebo některé druhy žab jsou schopny utlumit své životní funkce, pokud se ocitnou v extrémních podmínkách. Tento přírodní proces se nazývá "kryptobióza".

Při kryptobióze se všechny metabolické procesy zdánlivě zastaví, aniž by byl organismus umrtven. Žáby jsou takto schopny přežít až celé dny. Želvušky přežijí i extrémní dehydrataci nebo vysokou úroveň záření. Pokud by DARPA dokázala nějakým způsobem simulovat tento přírodní jev, pomohlo by to zachránit veliké množství zraněných vojáků před tím, než jim selžou životně důležité orgány.

"Na molekulární úrovni je život soustavou souvislých biochemických reakcí. A definující charakteristikou těchto reakcí je, že potřebují katalyzátor," přiblížil McClure-Begley. V tomto případě je jako katalyzátor myšlena látka, která dokáže urychlit, zpomalit či udržet rovnovážný stav určitého procesu.

V buňkách jsou jako tyto katalyzátory využívány proteiny a molekulární mechanismy, které transformují chemickou a kinetickou energii na biologické procesy. Cílem DARPY v rámci biostázy je kontrolovat tyto molekulární mechanismy a přimět je k přiměřenému zpomalení na takovou úroveň, aby se zpomalil i celý systém a tím se vyhnul nepříznivým důsledkům.

Celý projekt Biostasis je velice mladý a proto není jasné, zda jsou tyto cíle v dohledné době reálné. Jisté však je, že pokud se povede očekávání naplnit, znamená to průlom nejen pro armádu, ale pro celou medicínu. V konečném důsledku se může jednat i o hybernaci na dlouhé meziplanetární cesty např. na Mars.