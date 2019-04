Assassin’s Creed si potyká s vikingy. Příští díl konvertuje do norské mytologie

Vydání The Division 2 ze stáje Ubisoftu je již 3 týdny starou záležitostí. Teprve nyní si však fanoušci stihli všimnout herního plakátu, na kterém neznámá postava třímá kulatý objekt, se kterým jsou hráči Assassin’s Creed velmi dobře obeznámeni, takzvaným Jablkem Ráje. Nad postavou se dále honosí slovo Valhalla, které napovídá zasazení do norské mytologie.

Přestože by se obrázek dal svézt na pouhý žert, zdroje Kotaku tuto informaci potvrdily se slovy, že další Assassin’s Creed se skutečně podívá do období vikingů, a to v roce 2020. Vyvrátily zároveň dosavadní spekulace, že příští díl završí antické období návratem do starověkého Říma. Servery Kotaku již v minulosti vyšťouraly informace o někdejším Assassin’s Creed Rogue i Unity, a tak je na místě jim i tentokrát přiřknout nějakou váhu.

Vzhledem k tomu, že plánované vydání v roce 2020 spadá na dlouze spekulované vydání konzolí příští generace, zůstává ve hře ještě jeden scénář. Vzpomeneme-li si na přerod mezi konzolemi minulé a současné generace, Ubisoft tehdy vyrukoval rovnou se dvěma pokračováními série Assassin’s Creed. Pro novou generaci si přichystal exkluzivně Assassin’s Creed: Unity, postaveným na zbrusu nové technologii. A hráči, kteří ještě nestihli přemigrovat na nová zařízení, se naopak dočkali staronového Assassin’s Creed: Rogue, který příliš inovace nepřinesl, ale čísla zřejmě splnil.

Historie by se tedy mohla opakovat. Norský Assassin’s Creed s pracovním názvem Kingdom by se objevil na konzolích příští generace a udal sérii nový směr. Římský díl, pokud by byl přeci jen ve vývoji, by se podíval na současné systémy a zrecykloval materiály z Assassin’s Creed: Origins a Odyssey. Přeci římská architektura z té řecké značně vychází, a v Egyptě jsme se ji také hojně nabažili. Totéž platí o arénách, které byly součástí obou dílů, a k zasazení do bájného Kolosea jsou, co by kamenem dohodil.

Ubisoft by tak měl pojištěny prodeje, kdyby náhodou příští generace nedosáhla očekávané míry přijetí. Doufejme, že po letošní E3 2019 budeme moudřejší.

Budeme-li nadále věřit neověřeným spekulacím, Assassin’s Creed: Kingdom se podívá do 8. století za období vlády Karla Velikého, tedy během expanze Svaté říše římské a rozšíření křesťanství. Valhalla by se mohla v rámci herního příběhu stát podobně klíčovým místem, jakým byl Duat pro Assassins’s Creed: Origins nebo Atlantida pro Assassins’s Creed: Odyssey.