Asterix & Obelix se vrací v 2D plošinovce po vzoru starých dílů

Mr. Nutz Studio na letošním Gamescomu představilo s pomocí krátkého traileru roztomilou adventuru se světoznámými komiksovými hrdiny Asterixem a Obelixem v hlavní roli. Jelikož si za cíl kladli zejména zachovat autentický styl předlohy, rozhodli se všechny herní aspekty nakreslit hezky po staru – ručně.

Ve hře se ocitneme v roce 50 před naším letopočtem v Galii, kde jedna slavná vesnice stále odolává římským nájezdníkům. V příběhovém režimu budeme sledovat původní komiksová alba, ale čeká nás i jedna originální kapitola, jež vznikla exkluzivně pro tuto hru.

Jak již název napovídá, za úkol budeme mít fackovat každého nepřítele, jež se nám postaví do cesty – od římských legionářů, přes piráty a lupiče, až po obávané Normany. Namísto single-playerového průchodu se budeme moci rozhodnout i pro využití lokálního multiplayeru (kde každý ovládá jednoho z hrdinů), a k dispozici nám bude i arkádový mód pro soupeření s ostatními hráči.

Asterix & Obelix: Slap them All! má vyjít už v průběhu letošního podzimu, a to na PC, Xbox One, PlayStation 4 a Nintendo Switch. Na poslední dvě zmíněné platformy dorazí i v speciální sběratelské edici s figurkou a dalším obsahem, jež bude teprve oznámen. Doporučené požadavky zatím nejsou známy, ale vývojáři už se pochlubili alespoň s těmi minimálními – vzhledem k jednoduchému stylu hry se ale rozhodně není čeho obávat.

MINIMÁLNÍ: