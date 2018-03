Autoři The Witness poskytnou granty vývojářům různých etnik, orientací a ženám

Kdo vytvářel vaši oblíbenou hru? Nemyslíme studio, ale kdo přesně pracoval na vaši oblíbené hře? Docela pravděpodobně nevíte a nelze vám to vyčítat – my také ne. Můžete vidět jejich inspirace, techniku, odkaz, ale nikdy je samotné. Je proto docela snadné se jim nevěnovat. To je jeden z důvodů, proč se například už delší dobu řeší nízké zastoupení žen ve vývoji her.

Problému si všimlo i studio Thekla, Inc. zodpovědné za The Witness a rozhodlo se přispět k jeho vyřešení vypsáním grantu pro menšinové vývojáře puzzle her. O grant ve výši 3 000 – 20 000 dolarů (cca 60 000 – 400 000 Kč) mohou zažádat: ženy, transexuálové, genderqueer, osoby s homosexuální orientací, lidé jiných etnik, lidé ze zemí mimo Ameriku a Evropu a duševně či fyzicky postižení.

Studio si zároveň nenárokuje vlastnictví hry ani podíl na jejím výnosu; budoucnost hry nechává v rukou vývojáře a je pouze na něm, zda bude hru prodávat či ne nebo zda bude na PC či konzole. Existuje jediná podmínka: titul musí být hlavolamem, který nachází řešení v chování a interakci různých objektů. Příkladem uvadí Stephen’s Sausage Roll, Snakebird, Jelly no Puzzle či Yankai’s Peak a další.

Předložené projekty musí být funkční prototypy, nikoliv pouze návrhy. Menší granty budou vyplaceny předem, zatímco ty větší budou posílány postupně podle odvedené práce. Přihlásit se můžete pomocí formuláře a případné otázky směřovat na email: puzzlegamegrants@thekla.com. Více informací zde.

Žadatelé se mohou přihlásit do 23. dubna a rozhodnutí o výsledku se dozví 18. května.