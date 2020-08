Batman je mrtvý, ať žije Batman: Gotham Knights. Zahrajeme si za čtyři postavy

Trailer začíná prakticky tam, kde předchozí hra končila. Batman je usmrcen neznámo kým po výbuchu Wayne Manor, do které se vrátil po odhalení své identity. Na jeho místo tak musí nastoupit nová generace a využít veškeré prostředky, které jim přenechal. V kůži Batgirl, Nightwinga, Red Hooda či Robina budeme mít za úkol vrátit naději obyvatelům Gothamu a zasít strach do srdcí kriminálníků, kteří by jejich životy mínili ohrozit.

Každá z postav k tomu využije své unikátní schopnosti a vybavení dovolující nám přizpůsobit si průchod hrou podle vlastního uvážení. V krátkém videu pocházejícím přímo ze hry se navíc ukazuje i blíže nespecifikovaný systém získávání zkušeností a úrovní, který nejspíš ovlivní nejen sílu nepřátel, ale i získávání různých vylepšení pro hratelné charaktery.

V rámci tohoto videa nám tvůrci také prozrazují, že bude možné všechny mise plnit v kooperaci s dalším hráčem. Ten si vybere jednu ze zbývajících tří postav a asistovat nám v ochraně města. Celou hru lze však také odehrát i sólo.

Ke konci cinematického traileru se pro změnu ukázala i nechvalně známá organizace Soví tribunál (v originále Court of Owls), která ovládá celý Gotham již po několik staletí, a nejspíš bude také figurovat v roli antagonistů tohoto dílu.

Stovky zmrzlých rakví v následující scéně navíc napovídají, že jim v tom pomohou jejich věrní služebníci, oživlí zabijáci s názvem Taloni (občas překládaní také jako Pařáti). Vzhledem k tomu, že jsou nezvykle mrštní, vycvičení a téměř nesmrtelní, rozhodně nebude setkání s nimi procházkou v růžové zahradě. Jak si s nimi čtveřice hrdinů ze světa DC poradí se však dozvíme až někdy v průběhu příštího roku.