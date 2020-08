Bejrútem otřásly dvě mohutné exploze. Na místě je chaos a tisíce zraněných

Zdroj: BusinessInsider

Tento týden v úterý zasáhla Libanonské hlavní město Bejrút dvě mohutné exploze. Podle dostupných zpráv bylo na místě 3 700 zraněných, 73 mrtvých a mnoho materiálních škod. Přesná příčina se stále vyšetřuje, ale podle všeho měla buď vybuchnout loď se zábavní pyrotechnikou nebo přístavní sklad s tunami ledku.

Premiér Libanonu, Hasan Dijáb, ve svém prohlášení oznámil občanům, že Libanon postihla velká katastrofa a zároveň požádal všechny spřátelené země o pomoc. Na tuto výzvu odpověděl předseda Evropské rady, Charles Michel, který přislíbil jménem Evropské unie pomoc, stejně jako Izrael, Francie, Írán, Británie, Egypt či Kypr.

Neví se ani, zda se jednalo o cílený útok nebo zda to byla nešťastná náhoda. Tak či onak, premiér Dijáb řekl, že se jednal o nebezpečný sklad, o kterém se vědělo již od roku 2014. Doslova pak prohlásil: „To co se dnes stalo, neprojde, aniž by odpovědní lidé složili účty. Musejí za to zaplatit.”

Jeden ze svědků řekl dle agentury Reuters: „Viděl jsem ohňový kotouč a kouř nad Bejrútem. Lidé křičeli a utíkali, krváceli. Z domů to utrhlo balkony, ve výškových budovách se vysypala okna a sklo spadlo na ulici.” Podle místních se pod troskami stále nachází mnoho uvězněných lidí a mrtvých těl. S odklízením sutin pomáhá i libanonská armáda. Tamní Vláda i Ministerstvo zdravotnictví vyzývá i všechny zdravotníky, aby přišli na pomoc. Výbuch byl tak silný, že by slyšet až 20 km daleko.