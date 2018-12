Beyond Good & Evil 2 konečně ukázal záběry z hraní [VIDEO]

Záběry pocházejí teprve z pre-alpha verze, ale dají poměrně jasnou představu o tom, jak bude hra ve výsledku fungovat. Velkým překvapením je zejména fakt, že už nepůjde o částečně koridorovou adventuru. Namísto toho se nám představí masivní otevřený svět, který se neomezuje pouze na jednu planetu, ale rovnou zahrne i vesmírné cestování.

Kromě toho se na rozdíl od prvního dílu nechopíme role ikonické Jade, která ale přesto má v tomto prequelu hrát svou roli. Tentokrát si zahrajeme za kapitána vesmírných pirátů, jehož vzhled si upravíme dle svého vlastního gusta. Navíc si budeme moci upravit i používané zbraně skrze tzv. augmentace, které poskytnou širokou škálu různých schopností, ať už se jedná o zpomalující bubliny nebo omračující elektrický výboj.

Tato vylepšení mají k dispozici ale i nepřátelé, takže je třeba mít se na pozoru a detailně prozkoumávat jejich vybavení skrze dalekohled. Ten přijde vhod i při hledání skrytých pokladů a zkoumání vlastností různých předmětů i herních postav.

Také se už nebude jednat o čistě single-playerový požitek, podle nového videa se k nám totiž kdykoliv mohou připojit přátelé. Nebude to ale klasická kooperace, na jakou jsme zvyklí, každý z hráčů se může kdykoliv rozhodnout vydat se vlastní cestou a od skupiny se odpojit. Mimo spoluhráčů si můžeme s sebou na cesty vzít i NPC posádku s různými schopnostmi, pokud zrovna kamarádi nejsou po ruce.

Slibovány jsou také obrovské otevřené prostory bez načítacích obrazovek a různé druhy plně upravovatelných vozidel, s kterými budeme moci brázdit širý vesmír nebo poletovat po planetách samotných.

Ještě však nevíme, kdy ani na jaké platformy Beyond Good and Evil 2 vyjde, údajně chybí na vývoji ještě pořádný kus práce, hotová je nyní pouze necelá jedna planeta. Jelikož jsou ale do vývoje aktivně zapojeni svými nápady i artworky a fanouškové, bude snad hra ve výsledku vypadat tak, jak si ji hráči vysnili.