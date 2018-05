Beyond Good & Evil 2 se chlubí prvními záběry ze hry

Ačkoliv hráči neustále nadávají na rostoucí trend mikrotransakcí i v běžné AAA videoherní produkci, průmysl je stále do svých her vměstnává. Jak ukazují statistiky Ubisoftu, důvod je jasný:...

Ačkoliv hráči neustále nadávají na rostoucí trend mikrotransakcí i v běžné AAA videoherní produkci, průmysl je stále do svých her vměstnává. Jak ukazují statistiky Ubisoftu, důvod je jasný: zabírají a hráči platí.

Těšíte se na jednu z nejočekávanějších her roku 2018? A máte dostatečně výkonný stroj na to, abyste si Far Cry 5 plnohodnotně vychutnali? Vývojáři nám nabízí detailní pohled na hardwarové nároky.

