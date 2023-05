Bílý dům chce zavést 30% daň na elektřinu pro společnosti těžící kryptoměny

Kryptoměny jsou pro mnoho lidí velice zajímavou investiční příležitostí a způsobem, jak zhodnotit své finance. Jiní zase našli zálibu v jejich těžbě. Ta může být samozřejmě také výhodná, ale pouze v závislosti na nízkých cenách elektřiny.

Faktem zůstává, že pro těžbu kryptoměn se spotřebuje skutečně velké množství energií. Proto se Bílý dům rozhodl, že chce uvalit 30% daň na elektřinu používanou právě při těžbě kryptoměn. Jde o návrh, který byl již zahrnut do rozpočtu pro fiskální rok 2024. Tato daň byla dokonce představena i na oficiálním blogu Bílého domu a je nazvaná „spotřební daň z těžby digitálních aktiv (DAME)“.

V praxi by se mělo jednat o zdanění především velkých firem, které se aktivně zabývají těžbou kryptoměn, protože dle Bidena tyto firmy neplatí za plné náklady, které způsobují, jako je například dopad na životní prostředí či zvýšené ceny energií. Právě zvýšené ceny energií a životní prostředí se nejvíce dotýká skupin lidí s nejnižšími příjmy či etnických skupin.

Zdroj: Shutterstock

Jen pro představu zveřejnil deník The New York Times informace o spotřebě 34 společností, které na území USA těží bitcoin. Jeji spotřeba se rovná spotřebě třech milionů domácností. V dřívějších dobách byla hlavním místem pro těžbu kryptoměn Čína, která však těžbu v roce 2021 zcela zakázala, a tak se těžební společnosti přesunuly do Spojených států amerických.

Těžební společnosti však nejsou jediné, které spotřebovávají extrémní množství energií. Dalšími takovými jsou třeba společnosti zpracovávající ocel. Na rozdíl od nich ale těžební společnosti dle Bílého domu nevytváří místní ani národní ekonomický přínos. V případě, že se povede přeměnit tento návrh na skutečný zákon, měla by se daň zavádět postupně a v prvním roce by byla uvalena daň ve výši 10 %, ve druhém 20 % a teprve od třetího roku by byla 30 %.