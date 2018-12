Bioware oznámil čtvrtý díl Dragon Age. Polepší si po Mass Effectu?

Trailer toho vlastně ale moc neprozradil. Neznáme datum vydání, neznáme jméno a ani o jaký typ hry se bude jednat. Přesto si věrní fanoušci této série nemohli nepovšimnout jemných náznaků, které leccos napovídají. Varování pro ty, kteří se ještě z nějakého důvodu k sérii Dragon Age nedostali, v tomto článku se nachází příběhové spoilery.

Již v názvu videa se nachází fráze „Dread Wolf Rises“, která nepochybně souvisí s naším starým známým, elfským přítelem Solasem z Dragon Age: Inquisition, známým také jako bůh zrady, Fen’Harel, nebo právě Dread Wolf. V průběhu ani ne minutového teaser traileru se nám tato domněnka potvrdí, když zazní jeho známý hlas a vysloví stejná slova, která jsme z jeho úst slyšeli na konci DLC k poslednímu dílu jménem Tresspaser.

Z toho jasně vyplývá, že se jeho příběhu podíváme na zoubek i v nadcházejícím díle. Tento fakt sám o sobě je velmi dobrou zprávou, jelikož naznačuje, že se nejspíše pracuje na opravdu plnohodnotném pokračování, které přímo navazuje na události na konci DA:I. Pravděpodobně se tak nemusíme obávat, že by se jednalo o mobilní hru, spin-off ani čistě multi-playerový počin.

Podle oficiálního oznámení Marka Darraha stojícího v čele vývoje se ale rozhodně máme na co těšit. Na tomto projektu pracují skuteční herní veteráni, jež byli s touto sérií už když byla v plenkách. Jakmile budou dokončeny práce na kooperativní akci Anthem, pustí se zpět do práce i zbytek týmu a je jen otázkou času, než se dočkáme dalšího traileru. Je ale více než jasné, že si ale na nový díl ještě pár let počkáme.