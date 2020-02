Bitcoin míří opět vzhůru. Překonal hranici 10 000 USD

V minulém roce se jak Bitcoinu, tak kryptoměnám obecně moc nedařilo. Ani nejznáměnjší z nich, Bitcoin, si nezopakoval svůj úspěch z roku 2017. Všichni příznivci a milovníci kryptoměn teď spíše trnou a čekají, na jaké hranici bude tato měna nějakým způsobem stabilizována. Tento týden se hodnota Bitcoinu přehoupla přes pomyslnou hranici 10 000 USD.

I když se Bitcoin zvedá z prachu, nikdo si však netroufá s jistotou předpovědět, zda se alespoň do konce týdne udrží na této hranici nebo zda to byl jen chvilkový výkyv. Zaznívají však hlasy analytiků, kteří z historických statistik vyvozují prudký nárůst ziskovosti, a to v rozmezí 14% - 100%, což by jistě mnoho lidí uvítallo.

Podle serveru Bloomberg by na druhou stranu mohl mít na stav Bitcoinu výrazný vliv i aktuální epidemie koronaviru. Důvodem je její epicentrum v Číně a největší počet obětí právě v Asii, čímž bude mít přímý dopad i na ekonomiku. A právě na Asii je Bitcoin mimo jiné dost závislý, protože zde jsou umístěny výrobní kapacity. Ve skutečnosti se však zdá, že je opak pravdou, protože ceny kryptoměn stoupají vzhůru.

Budoucnost hodnoty Bitcoinu je tak spíše ve hvězdách. Zda se bude opakovat prosinec 2017, kdy Bitcoin překonal naprosto rekordní hranici 20 000 USD je však v tuto chvíli spíše nepravděpodobné. Faktem ale zůstává, že všechny kryptoměny mají od začátku roku 2020 spíše stoupající tendence.