Bitcoin opět překonal hranici 10 000 USD, kam zamíří s ustupující pandemií?

Zdroj: Pixabay

Doba koronavirová otřásla snad všemi ekonomikami a měnami světa. Ne jinak tomu bylo i v případě kryptoměn, což potvrzuje i nejznámější Bitcoin, jehož hodnota v době největší pandemie byla kolem 5 000 USD. Nyní se však světa začíná pomalu vzpamatovávat a i hodnota Bitcoinu vzrostla z původních 5 000 USD na 10 250 USD, čímž překonala magickou hranici. Skoku přes pomyslnou hranici ovšem využilo mnoho držitelů, kteří se kryptoměny vzápětí začali zbavovat, jeho cena tak klesla zpět na přibližných 9 500 USD.

Není to poprvé, co se letos podařilo Bitcoinu dostat se za magickou hranici 10 000 USD. Krátkodobě se to povedlo i v průběhu února, ale trh v té době byl již poměrně nestabilní. Nikdo z odborníků si však netroufne předpovědět budoucnost Bitcoinu, a to ani s ohledem na ustupující pandemii.

Zdroj: CIMG.co

Investoři by si pochopitelně přáli, aby se růst nezastavil a zběsile pokračoval vzhůru. Mnohem pravděpodobnější scénář však je takový, že Bitcoin bude nějakou dobu stagnovat a následně lehce klesne, načež se pokusí opět vzpamatovat a mírně růst. V takovýchto vlnách se ostatně pohybuje Bitcoin celkem pravidelně.