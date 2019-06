BlackBerry Messenger je mrtvý. O víkendu byla služba oficiálně ukončena

K poslednímu květnu oficiálně ukončila společnost Emtek službu BlackBerry Messenger. O tomto ukončení informovala společnost již v dubnu letošního roku. Důvodem byla kombinace dvou faktorů – jednak přílišný úbytek stávajících uživatelů a zároveň téměř nulový příliv nových.

Pro ty příznivce této kdysi celkem oblíbené služby BlackBerry byl zpřístupněn BBM Enterprise, neboli šifrovaný Messenger pro business třídu (BBMe), i pro individuální použití uživatelů. Tato služba je pak k dispozici pro všechny uživatele operačních systémů Android, iOS, Windows i Mac.

O vysněný druhý dech se pokusila společnost již před zhruba třemi lety. Záhy však pochopila, že tato služba se čím dál tím více jeví jako neperspektivní. Nakonec tento fakt musel uznat i sám výrobce. V té době totiž všichni uživatelé masivně přebíhali ke konkurenci v podobě Facebooku, Snapchatu nebo WhatsAppu.

Společnost se sice pokusila o několik posledních pokusů připomínající záchranu všeho, co jde, z potápějící se lodi. Jeden z nich byla třeba žaloba na Facebook, Snapchat a Twitter ohledně patentů. Dalším takovým pokusem bylo přidání podpory Uberu do aplikace BBM v roce 2017. Všechny tyto pokusy do jednoho však tuto službu již nedokázaly spasit.