Bližší pohled na nedávno oznámené Ghost Recon Breakpoint

V roce 2017 nám byl představen první díl Ghost Recon Wildlands, ve kterém jsme byli coby člen týmu Nomád vysláni do jihoamerické Bolívie s úkolem zlikvidovat tamější drogový kartel Santa Blanca. Nyní se tým nedobrovolně přesouvá na Tichomořský ostrov Auroa, když jsou (neznámo proč) při svém leteckém přesunu sestřeleni z oblohy.

Ostrov, na který přistaneme, ovládá technologická firma Skell, výrobce toho nejlepšího a nejmodernějšího vojenského vybavení. Firma ostrov využívá jako cvičiště pro své autonomní vojenské stroje, takže mezi obvyklými nepřáteli očekávejme i drony, autonomní tanky a opancéřovaná vozidla, vrtulníky a další.

Na ostrově se však nenachází jenom Skell. Proti nám budou stát i profesionálové z jednotky zvané Wolves. Wolves je tým složený z odpadlích členů Ghost Recon a jsou vedeni Cole D. Walkerem, kterému propujčil tvář i hlas herec Jon Bernthal.

Walker nám byl již prezentován v minulém DLC do Wildlands s operací Oracle, kde na rozdíl od současnosti působil na naší straně. K němu se přidávají i další odpadlí velitelé týmů Ghost Recon, kteří nám dají pěkně zabrat. Hra navíc slibuje i vylepšení chování nepřátel.

Jelikož jsme na nepřátelském území bez možnosti získání posil, budeme si muset vystačit sami. Hra bude více cílit na survival prvky. V případě, že náš Ghost či spoluhráč bude zraněn, typ zranění způsobí změnu chování postavy, sníží přesnost míření, rychlost pohybu či úplně znemožnění míření ze zbraně. Do hry přibydou i prvky první pomoci, takže žádné samouzdravování se konat nebude.

Pokud nebudeme schopni zranění ošetřit na místě, můžeme parťáka (nebo on nás) vzít na ramena a přesunout se do bezpečné oblasti. Naší základnu na ostrově bude tvořit takzvaný Bivouac, tábor, kde si bude postava moci odpočinout, upravit vybavení, vyčistit zbraně, vylepšit drona a připravit se na další misi. Mezi další nové prvky patří možnost maskování a splynutí s okolním prostředím. Tím se omezí pravděpodobnost spatření nepřítelem, a my se tak budeme moci nepozorovaně dostat do výhodnější pozice.

Součást solo/co-op části bude i nový systém tříd, do kterých můžeme svého Ghosta přizpůsobovat. Třídy budou následující: Assault – bude mít zvýšenou výdrž a bude dostávat méně poškození; Field Medic, který má medického drona; Panther s možností zneviditelnit drona na malou chvíli a Sharpshooter s senzorovým granátem a se schopností na lepší zpozorování nepřátel.

Dále se do hry chystají nové perky a systém levelování. Perky, celkem budou tři, budou mít pasivní účinek během hraní. S Guerilla perkem dostaneme bonus na zacházení se zbraní, se Stealth se vám sníží hlučnost pohybu a Explosives Expert vylepší zacházení s výbušninami.

V Breakpointu bude hráč levelovat jak svoje postavy, díky čemuž si odemkne perky a skilly, tak i své vybavení. Breakpoint přejímá od svého předchůdce také nacházení vybavení a zdrojů. Vývojáři slibují velkou paletu zbraní, oblečení, optik a dalšího. Stejně tak budou ve hře celkem čtyři zdroje, pomocí nichž si budeme moci vyrábět obvazy, lékárničky a s jejich pomoci vylepšovat zbraně a drony.

Když byl uveřejněn první trailer, byla kampaň Breakpointu prezentována jako čistá singleplayerová záležitost, s možností kooperace pro další tři hráče. Na rozdíl od Wildlands jsme se ale měli obejít bez přítomnosti přátelských AI, kteří by nás doprovázeli stejně jako v předchozím hře. Po tomto oznámení se vývojáři na internetu střetli s nesouhlasným postojem komunity a o pár dní na E3 konferenci byli AI společníci přislíbeni. Mimo to se do hry opět vrátí i PvP složka, se kterou se tentokrát počítá už od vydání.

Ostrov Auroa slibuje (stejně jako Bolívie) paletu různorodých prostředí. Máme mít možnost se setkat až s jedenácti unikátními biomi od zasněžených hor, opuštěných měst, plání a údolí až po písčité pobřeží. První náhled na Aurou se budeme moci dočkat v rámci beta testu, který bude probíhat od 5. do 8. září a zaregistrovat se můžete zde.

Samotné vydání hry je plánované na 4. října 2019 s dostupností na PC, Xbox One, Playstation 4 a Google Stadia.