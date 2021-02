Blizzard oznámil Diablo 2 Remaster. Diablo IV se dočká povolání z jedničky

O připravovaném remasteru Diabla II se vědělo už nějaký ten pátek, a všichni napjatě čekali právě na letošní BlizzCon, zda dojde k oficiálnímu odhalení. Přání fanoušků byla vyslyšena, ba dokonce předčila očekávání. Avizovaného remasteru se totiž dočkáme už letos.

Tentokrát navíc zavítá i na rekordní množství různých platforem. Původní hra se totiž prodávala pouze na PC, avšak díky vyzkoušenému konzolovému portu třetího dílu (jež se těšil nemalé oblibě), se nyní s malými změnami (např. v pohybovém systému a inventáři) podívá i na PlayStation 4 a 5, Xbox One a Series X a Nintendo Switch. K tomu nebude chybět ani podpora uložených pozic skrze všechny z nich.

Těšit se můžeme samozřejmě na celou hru i s expanzí Lord of Destruction, a to v hratelnostně téměř nedotknuté podobě – Blizzard se rozhodl vyhnout případným balančním změnám či úpravě předmětů. Diablo 2 Ressurected by tak opravdu mělo působit stejným dojmem, jako před dvaceti lety, akorát s vylepšenými 4K modely a remasterovanými cutscénami. Pro fandy originálního požitku tu ale vždy bude k dispozici tlačítko pro přepnutí do původní verze.

Po fiasku s Warcraft 3: Reforged se mnozí obávají, že i tento remaster by nemusel dopadnout dobře. Stejný pocit však tížil i Activision Blizzard, a tak se rozhodli na Diablo 2 nasadit zcela odlišný tým, a zachovat opravdu naprosté maximum z původní hry. Rob Fergusson, veterán videoherního průmyslu a nově také šéf vývoje Diabla, v rozhovoru ještě zdůraznil, že se opravdu jedná o remaster, tedy v základu o tu samou hru (což potvrzuje i přepínací tlačítko do původní verze), a ne remake.

Kdo se chce o tom přesvědčit, než si hru za 40 eur koupí, může se pokusit dostat do technické alpha-verze skrze registrace na jejich stránkách. Diablo II: Ressurected pak vyjde ještě letos, ale o konkrétním datu vydání zatím nepadlo ani slovo.

Přestože Diablo IV pro změnu tento rok stoprocentně nevyjde, představili do něj alespoň čtvrté povolání. K Sorceress, Barbarian a Druidovi se do hry po dlouhé odmlce vrací Rogue, jež se má do jisté míry podobat stejnojmenné třídě z prvního dílu Diabla. Na rozdíl od ní bude ale více flexibilní, kromě vynikajících lukostřeleckých schopností nabídne také alternativní tišší přístup podobající se více Assassinovi z druhého dílu (případně Demon Hunterovi ze třetího).

A i když Diablo Immortal svým oznámením před pár lety nevyvolalo zrovna pozitivní reakce, stejně na něj v Blizzardu nezapomněli. Podle ohlasů z probíhající technické alfy se sice nejedná o hru, jež by nějak konkurovala plnohodnotným diablovkám, nicméně jde o dost zábavný mobilní hack’n’slasher, u nějž není ostuda si do vydání čtvrtého dílu krátit čas. V následujících měsících se o tom snad již sami přesvědčíme.