BMW představilo nejčernější SUV na světě, pohlcuje 99,96 % veškerého světla

Paříž začne novými radary monitorovat hlučné řidiče, časem je bude i pokutovat 2. 9. 2019 | Francesco | diskuse (7) V Paříži zavádějí radary snímající míru hluku, které by mělo zredukovat rušnost ve městech. Prozatím se sice jedná o dvouleté zkušební období, ale do budoucna by měly být stanoveny hlukové hranice,...