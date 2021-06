Boeing poprvé vyzkoušel vzdušné tankování z vyvíjeného dronu MQ-25

První tankování z dronu

Během 4 hodinového letu se několikrát vyzkoušelo tzv. suché spojení. Tedy takové, během něhož nedochází k přečerpání pohonných látek. Vzhledem k tomu, že vše probíhalo dobře, bylo možné přistoupit i na spojení „mokré“, během něhož bylo do F/A18-18F předáno 325 liber (cca 147 kg) paliva. Oba letouny následně bezpečně přistály.

První prototyp dronu MQ-25 jednoduše označený jako T1 vzlétl už v září 2019 z letiště MidAmerica ve státě Illinois. Let trval 2 hodiny a byl řízen z pozemní centrály. Dron provedl autonomní pojíždění, po kterém následoval vzlet a let dopředu stanovenou trasou. Cílem bylo ověření základních letových funkcí a fungování s centrálou. V první etapě zkušebních letů šlo pak obecně o vyzkoušení letové obálky dronu, pevnosti draku a letového softwaru. Jejich řízení bude probíhat nejen přes družice ale zapojit se mají i letouny včasní výstrahy Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye, které kvůli tomu budou patřičně dovybaveny.

Několik málo záběrů z prvního tankování z dronu MQ-25

Do konce května doposud absolvoval prototyp MQ-25 T1 celkem 25 letů. Doposud vždy přistával na pozemní základně. Už letos mají být zahájeny prozatím manipulační zkoušky na letadlové lodi, až poté bude možné přistoupit ke zkouškám letovým.

Úleva Super Hornetům

Sériové stroje ponesou označení MQ-25A Stingray (rejnok), z čehož se dá tušit, že v budoucnu přijdou další verze. Sloužit budou především k doplňování paliva za letu nejen ostatním palubním letounům F/A-18E/F Super Hornet, F-35C Lightning II i EA-18G Growler určeným pro elektronický boj. Jak napovídá písmenko M (Multi-role), má být dron schopný plnit samozřejmě s adekvátní výbavou i další role, mezi které mají patřit typicky zpravodajské a průzkumní mise.

Podle původního požadavku by měl dokázat MQ-25A dopravit zásobu 15 000 liber (6 800 kg) do vzdálenosti 500 námořních mil (926 km) od místa startu – typicky letadlové lodě. To je takřka o tunu více, než kolik se vejde do čtveřice externích nádrží F/A-18E/F, které z nich doplňují palivo ostatním letounům. Právě Super Hornetům, které dosud fungují právě jako vzdušné tankery, vyvíjený dron značně uleví. V současnosti totiž zajištění vzdušného doplňování paliva ukrajuje dvaceti až třiceti procentní podíl z flotily Super Hornetů, což je zároveň stejné číslo, o které je snížena úderná síla každého leteckého křídla na letadlové lodi.

F-18 tankuje z F-18 (US Navy)

Dron MQ-25A je 16 m dlouhý a má 23 m rozpětí (9,5 m ve složením stavu). Pohon zajišťuje jeden proudový motor Rolls-Royce AE 3007N s tahem přes 44 kN. Jedná se tedy o variantu stejného motoru, který byl použit pro námořní MQ-4C Triton.

Americké námořnictvo stále plánuje pořízení 76 dronů MQ-25A. Dosažení plné operační způsobilosti je plánováno na rok 2025.