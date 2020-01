Bosch představil stínítka s umělou inteligencí, přizpůsobí se pohybům hlavy

V dnešní době neustále slýcháme, jak jde pokrok kupředu a jak nám umělá inteligence pomáhá snad úplně se vším. Nyní se vývojáři ze společnosti Bosch rozhodli aplikovat umělou inteligenci na tak jednoduchou a samozřejmou věc, jako jsou sluneční clony v automobilu.

Samotný Bosch pak tuto novou vychytávku do auta nazývá virtuální sluneční clona. I když na první pohled má virtuální sluneční clona zhruba stejnou velikost jako klasická výklopná clona, rozdíl je v provedení. U virtuálního stínítka tvoří jeho plochu průhledný LCD panel, který však je rozdělen do jednotlivých oddílů tvarovaných do podoby plástve.

Tyto jednotlivé oddíly pak mohou zůstat průhledným a pouze ty z nich, přes které prochází přímé sluneční záření, se odstíní. Role umělé inteligence je zde zřejmá – pomocí kamery je snímán obličej řidiče a umělá inteligence následně vyhodnocuje, zda paprsek zasahuje do jeho očí. Pokud ano, zajistí odstínění daného oddílu.

Výhodou této technologie je, že monitoruje obličej řidiče neustále a to v reálném čase, takže i když se řidič rozhlíží nebo hýbe hlavou, umělá inteligence se stará o to, aby mu do očí nesvítilo ostré slunce. Nezpochybnitelnou výhodou je zakrytí pouze nejnutnější části z celkového výhledu řidiče. Podle zástupců společnosti Bosch by tato novinka neměla zůstat jen v podobě prototypu, ale měla by být reálně nasazena do výroby.