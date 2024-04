Boston Dynamics přesouvá humanoidního robota Atlase do "domova důchodců".

Původně byl Atlas vyvinut pro pátrací a záchranné mise, s cílem proniknout do oblastí, které jsou pro lidi nebezpečné, a vykonávat různé úkoly. Během své dlouhé kariéry se stal nejen symbolickým zobrazením technologického pokroku, ale také inspirací pro další generace robotiků.

Zdroj: YouTube

I když se nyní Atlas loučí s aktivní službou, Boston Dynamics naznačuje, že to není konec cesty pro humanoidní roboty. Společnost zdůrazňuje, že Atlas představuje jen jednu část jejich širšího výzkumu a vývoje v oblasti robotiky. Nezapomeňme také, že Boston Dynamics nedávno koupila velká automobilka a tudíž se dá očekávat, že vývoj robotů bude směřovat tím směrem, který bude majitel potřebovat.

S ohledem na své budoucí plány se spekuluje, že Atlas by mohl nalézt nové využití v robotických domech důchodců, kde by mohl poskytnout pomoc a zábavu pro obyvatele. Tím by se jeho technologická kariéra překlopila do nového kapitoly, ukazující na neustálý vývoj a inovace v oblasti humanoidních robotů.