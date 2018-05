Boti se vrací na herní scénu: Nepřátele ze staré školy oživí Quake Champions

Jednou z největších námitek proti nárůstu multiplayerových her, je jejich dlouhodobá neudržitelnost. Jejich životnost je přímo podmíněna počtem hráčů a vůli vývojáře/vydavatele udržovat na živu servery. Kdo se ale dozví, jak skvělá hra je Rainbow Six: Siege za dvacet let, kdy už díky absenci offline hraní nedostane nikdo příležitost ji vyzkoušet?

V minulosti tento problém řešil bot, umělá inteligence imitující chování skutečného hráče. Pokud máte dnes chuť si zahrát původní multiplayer Quake, můžete a to i docela sami.

A nyní – po vzoru svého praprapraprapraděcečka – Quake Champions chystá do hry přidat boty. Není ovšem zatím jasné, zda to znamená i přidání offline modu, můžeme však jen doufat, že tomu tak bude.

Vypuštění botů nastane ve dvou fázích: v té první přicházející za chvíli budou boti moci využívat veškeré zbraně i hrdiny, nikoliv však jejich speciální schopnosti a nebudou dostupní ve všech herních modech; ve druhé fázi se naučí využívat schopností hrdinů a rozšíří se i do více režimů. Více se o přídavku rozpovídali vývojáři v přiloženém videu.