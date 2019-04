Británie chce zakázat dětem lajkovat na Facebooku pro jejich vlastní bezpečí

Britský úřad komisařky (ICO), jakožto oficiální veřejný orgán, který se zabývá mimo jiné i ochranou osobních údajů a elektronickou komunikací, vydal návrh směřující ke společnosti Facebook týkající se věkového omezení tlačítka „To se mi líbí.“

Původním záměrem je pravděpodobně řešení sociálního problému moderní doby, kdy děti již od útlého věku tráví nezdravé množství času na sociálních sítích a v extrémních případech již ztrácí i schopnost sociální interakce v reálném životě.

Proto by věkové omezení pro toto tlačítko mělo, dle ICO, zabránit dětem sdílet své osobní údaje či trávit přespříliš času na sociálních sítích. Mimo Facebook, jakožto nejpopulárnější sociální síť, by se toto doporučení mohlo týkat i Instagramu a Snapchatu.

Mezi další doporučení vydané ICO patří:

každá aplikace musí mít ve výchozím nastavení automaticky vysokou úroveň ochrany soukromí, pokud by společnost neprokázala objektivní důvod, proč by nižší stupeň ochrany byl lepší volbou a v nejlepším zájmu dítěte

aplikace by ve výchozím nastavení měla mít vypnutou funkci sledování polohy. O případném zapnutí sledování musí být uživatel předem informován.

veškeré informace a zásady týkající se ochrany osobních údajů musí být podány stručným a srozumitelným způsobem, který odpovídá věku dítěte.

O konečné podobě se bude jednat až do konce května tohoto roku. Nový kodex pak vstoupí v platnost do roku 2020. Podle oficiálního vyjádření komisařky ICO by tento kodex neměl bránit dětem ve využívání všech výdobytků moderní civilizace a internetu, pouze by je měl chránit.