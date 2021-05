Bulánci se vrací po 20 letech, vybírají peníze na Startovači

V roce 2001 vyšla unikátní freeware 2D řežba, tehdy pouze pro stolní počítače a v rozlišení 800x600. Od té doby se o ně kromě vývojářů starala i početná komunita, která se do finální podoby horlivě zapojovala. Fandové rozhodovali o přidání nových zbraní (mezi nimiž byla původně jen pistol a brokovnice), soutěžili o nejlepší bulánkovské jméno, posílali své autorské básně a psali si o nové levely. Na základě toho dokonce o pět let později přibyl do Bulánků i editor úrovní, díky němuž pak na internetu kolovaly desítky až stovky skvělých originálních nápadů. Za ta léta si hráči z celého světa stáhli přes 16 milionů kopií, a čísla stále rostou, i když dnes již velmi pomalu.

Dlouho si autoři pohrávali s myšlenkou, že by mohli v nějaké podobě tuto klasiku obnovit – až letos se k tomu původní SleepTeam pod taktovkou Jaroslava Wagnera konečně rozhoupal. Jedná se o tým videoherních veteránů, jež kromě původních Bulánků stál také u zrodu prvního Poldy. Oznámení přišlo v podobě masivní kampaně na Startovači, kde prosili o půl milionu korun – částku, jež se jim podařilo vybrat už za první dvě hodiny.

Nečekejte ale jen tak ledajaký remaster, půjde totiž o zcela novou hru, která zůstane věrná originálu do maximální možné míry a přihodí i něco nového navrch. Těšit se můžeme na klasický deathmatch i staré známé mapy, ale také týmové bitvy, dobývací mód a single-playerový příběh, jež půjde projít i v kooperačním režimu. V kampani se prý dozvíme víc o (bezpochyby krvavé) historii Bulánků a jejich světa. Na některé mapy přibyde také nepřízeň počasí a cyklus dne a noci, a samozřejmě nebudou chybět i zcela nové úrovně. Bulánci navíc přejdou plně do 3D podoby, a budeme si je moci upravit nejen barvami, ale i typem povlečení a dalšími doplňky.

Vzhledem k cenovým nárokům na vývoj ale Bulánci 2.0 už nebudou zadarmo. Momentálně je možné je zakoupit za 400 Kč v kampani na Startovači (nebo za 600 Kč s předběžným přístupem), ale jedná se pouze o PC verzi. Podle jejich vyjádření se v případě úspěšné kampaně však chystají i na všemožné další platformy, včetně konzolí. V traileru také ukazují i hraní na mobilu a laptopu Apple.

Přestože svůj cíl už několikanásobně překonali, pořád je možné ještě skoro celý měsíc jejich kampaň podpořit. Kromě přístupu ke hře je k dispozici ještě pár speciálních odměn, které ale mizí rychlostí blesku. První nahlédnutí na novou podobu Bulánků nás čeká už začátkem příštího roku, kdy bude spuštěn early access, zřejmě však zatím jen pro počítačovou verzi.