Burnout Paradise se po 10 letech vrátí v HD verzi

Deset let, právě tolik uplynulo od doby, kdy britská vývojářská společnost Criterion Games představila světu Burnout Paradise. Odbočka tvůrců série Need For Speed tehdy zaznamenala velký ohlas a milovníci závodních arkád se hry dosud nemohou nabažit.

Důvodem je trochu ulítlé zpracování, které dává hráčům možnost odvázat se a skutečně vyřádit. Bohaté lokace, detailní model destrukce i téměř kaskadérské skoky doprovází značku, o které v březnu zřejmě znovu uslyšíme.

Hrami posedlí ptáčci na obloze štěbetají o tom, že Burnout Paradise čeká velký comeback. Už 16. března bychom totiž měli přivítat HD remaster hry. Criterion si zřejmě uvědomil, že tvořit nový díl je v dnešní konkurenci zbytečné a navíc by ho stín původní hry nechal veskrze v temnotě. Ze staré značky ovšem chtějí autoři vytěžit maximum i v roce 2018.

O HD verzi se tiše spekulovalo už v prosinci minulého roku, na některých zahraničních e-shopech se počátkem toho aktuálního "omylem" objevily předobjednávky pro PlayStation 4. Vydavatelská společnost Electronic Arts situaci nekomentuje. I to je možná malou nápovědou k tomu, že v zákulisí se kolem Burnout Paradise skutečně něco děje.