Burnout Paradise slaví 10 let. Vrátí se v remasterované edici s novou grafikou

Utáhnete Star Wars: Battlefront 2? Vývojáři se podělili o HW požadavky Jáchym Flídr 09/28/2017 10:30:00 Dělí nás přesně 7 týdnů od vydání vysoce očekávaného Star Wars: Battlefront 2, který čerpá úspěch z desítky let známé značky a nově nastartované filmové trilogie, jež se nebojí zakomponovat přímo do hry. Otázkou zůstává, máte na to železo? https://cdr.cz/sites/default/files/star-wars-1.jpg

