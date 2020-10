Call of Duty: Modern Warfare se vám brzy nevejde ani na 256GB SSD

Vzpomínáte si, když Activision odhaloval hardwarové nároky k poslednímu dílu Call of Duty: Modern Warfare? Herní scénou tehdy dost otřásla informace o tom, že si mají uživatelé na disku ušetřit až 175GB místa. Nikdo netušil proč a všichni se tak nějak spoléhali na to, že to vývojáři s odhadem poněkud přestřelili.

Aktuální situace ale vypovídá o tom, že čísla to byla ještě střízlivá. Tak jako prakticky každý titul, také Call of Duty si průběžně prochází updaty a opravnými patchy. Titul byl svými častými aktualizacemi tak pověstný, že dokázal překazit nejeden večer, kdy jste se po rozlítaném dni těšili k usednutí ke hře. Tím však problémy neskončily, jelikož s posledním updatem hra překročí hranici, která nedovolí pokračovat v instalaci, pokud máte obyčejný 256GB SSD disk.

Bývaly doby, kdy by vám 256GB SSD disk stačil i na několik her zároveň. Teď vám takové místo nevystačí ani na jednu jedinou (tím spíš, pokud se snažíte na stejný disk vměstnat operační systém). Hráči fungující stále na 256GB SSD tak patrně jedna jediná hra donutí k nesmyslnému upgradu.

Hráči na konzolích si pomohou odinstalováním konkrétních balíčků a režimů. PC hráči ovšem musí disponovat kompletní hrou, tedy Single-Player verzí hry, kooperativní verzí hry Special Ops a také multiplayerovou verzí hry na motivy Battle Royale.