CD Projekt Red po vydání Cyberpunku 2077 začne pracovat na novém díle Zaklínače

Mnozí si ale jistě vzpomenou na sliby, že třetí díl Zaklínače sérii uzavře a žádného čtvrtého dílu se nedočkáme, jelikož Geraltova dějová linka byla posledním dílem uzavřena a pokračování již není potřeba. To ale stále platí, protože nový díl nemá být čtvrtým dílem v sérii, nýbrž samostatnou hrou opírající se o příběh jiného hrdiny. CD Projekt Red navíc plány vrátit se k tomuto světu ohlašoval už dříve, do nynějška však nebyly k dispozici žádné konkrétní informace.

Ani dnes toho však nevíme o moc více, pouze že se bude opět jednat primárně single-playerový zážitek, jako tomu bylo u jejich her doposud. Vzhledem k jejich dosavadní tvorbě nejspíše opět půjde o nějakou formu akčního RPG žánru a velmi pravděpodobný je i otevřený svět. Kdo bude protagonistou v tomto případě zůstává záhadou, hráči si nejčastěji tipují možnost prozkoumat život některého z již známých charakterů – Yennefer, Vesemira či Ciri.

Po vydání ohromného Cyberpunku 2077 přeloženého na 17. září bude mít polské studio navíc zkušeností s ještě větším projektem, než měli doposud, a tak by mohl být nový Zaklínač skutečnou revolucí. Podle vyjádření se společnost CD Projekt Red plánuje zaměřit pouze na tvorbu dalších dílů z jejich existujících značek – Zaklínač a Cyberpunk, nového projektu se tedy v následujících letech určitě nedočkáme. Vzhledem k tomu, že práce na novém Zaklínači navíc také započnou až na konci letošního roku, určitě to ještě pár let potrvá, než hra spatří světlo světa.