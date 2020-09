Česká aplikace záchranka umožní videohovory v kritických situacích

Aplikace Záchranka se stala první aplikace svého druhu na světě, protože začala v ostrém provozu nabízet možnost spojení operátorů s volajícím pomocí video hovorů. Podle záchranářů se má zefektivnit celý popis místa neštěstí s tím, že i samotný operátor lépe vyhodnotí, jakou techniku vyslat do terénu po té, co to sám uvidí.