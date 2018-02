České RPG Kingdom Come: Deliverance dostane fantasy mód na motivy Hry o trůny

Celosvětově očekávané české RPG z období husitských válek, Kindom Come: Deliverance, vznikající v dílnách studia Warhorse pod vedením vývojáře Daniela Vávry, čeká zajímavá přeměna. Potěší všechny fanoušky fantasy.

Hra ještě ani nevyšla a uživatelé z řad veřejnosti už představili své plány na modifikaci Seven Kingdoms, která titul přesune do světa Game of Thrones. Práce na díle už začaly, autoři prozatím vytvářejí 3D modely zbrojí a příslušenství – se zbytkem si budou muset počkat na oficiální uvedení hry.

Seven Kingdoms se nebude inspirovat knižní předlohou, ale seriálem, na jehož osmou sérii publikum se zatajeným dechem netrpělivě čeká. Přesto všechno ho nebude vyprávět autenticky, modeři se chtějí ubírat novým směrem. Totožné budou ovšem postavy, místa a nejnutnější stavební základy.

S modifikací na trh přijde stejná parta nadšenců, která stojí například za úpravou Total War: Attila. I tam se jejich mod jmenoval Seven Kingdoms a jak asi tušíte, zpracovával téma Game of Thrones. Na rozdíl od Kingdom Come ovšem Total War nenabízí moderům tak rozsáhlý prostor, v Attilovi šlo uživatelský obsah využívat jen v bitvách, nikoliv v kampani.

„Kingdom Come: Deliverance je zbrusu nová hra využívající silný CryEngine. To znamená, že je pro nás jednodušší vytvářet pro ní kvalitní obsah a lépe vykreslovat prostředí. Otevřený svět a příběhové aspekty hry jsou pro univerzum Game Of Thrones ideální, právě to nám dává větší potenciál pro nové funkce a herní módy,“ říkají autoři chystané modifikace.

Datum uvedení modifikace Seven Kingdoms zatím není známé, oficiální hra Kingdom Come: Deliverance má plánovanou premiéru den před Valentýnem, 13. února 2018.