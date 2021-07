Český student rozlouskl záhadu UFO pomocí umělé inteligence

Zdroj

Na světě existují tisíce údajných záběrů létajícího UFO. Většina z nich jsou nekvalitní videa zaznamenaná například mobilním telefonem s maximálním zoomem a hodně rozklepaná. Na těchto videích je pak rozmazaný letící předmět, který při troše fantazie připomíná létající talíř nebo neznámý létající objekt.

Přesně těmito záběry se zabývá absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT, Denys Rozumnyi, který se rozhodl využít strojové učení a vyostřit objekty na rozmazaných snímcích. Před pěti lety dokázal právě díky své metodě rozluštit záhadu létajícího UFA nad územím USA. Z původního domnělého UFA se tak obratem stal rychle letící pták raroh velký, který patří do rodu sokolovitých.

Denys nazval svou metodu, kterou začal zkoumat již jako student bakalářského studia FEL ČVUT, DeFMO (deblurring fast moving objects). Denys pak svou metodu popsal následovně: „Metoda byla naučená na to, aby se snažila vysvětlit vstupní obrázek jako pozadí a kombinaci ostrého obrazu objektu v různých pozicích, navíc aby v tom obrázku vynikl objekt, který se pohybuje. A když zprůměrujeme všechny tyhle ostré snímky, dostaneme vstupní obrázek.“

Celá umělá inteligence pak při svém učení dostala vzorek o velikosti deset tisíc fotografií na kterých byl objekt rozmazaný a následně ho dostala vyostřený. Její algoritmus měl přijít na systém, jakým se dá získat z rozmazaného snímku originál. Tato nová metoda však nemusí podle autora najít využití jen v záhadologii, ale může najít uplatnění i ve sportu, protože dokáže téměř přesně určit, kde je fotbalový míč či tenisový míček.

Denys vidí potenciál i u autonomních vozidel, kde by mohla celkem efektivně rozpoznávat jednotlivé objekty, které stojí automobilu v cestě. Celý kód je pak k dispozici zdarma na GitHubu, takže je patrné, že se prodej v budoucnu konat nebude. V současné době je tato metoda zapsané na mezinárodní konferenci CVPR (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition). Zároveň však již nyní vyvíjí druhou vylepšenou verzi své technologie ve spolupráci s odborníky z Googlu a Microsoftu, která by měla nejen zaostřit rozmazaný snímek, ale rovnou vytvořit 3D objekt, se kterým si můžete dál libovolně pracovat. Tuto vylepšenou verzi by prý eventuálně byl ochotný někomu v budoucnu prodat.