Český unikát: Designové hodiny bez čísel a ručiček

Boření stereotypů. Tak by se dal nazvat ambiciózní startup dvou mužů, kamarádů z Podještědí - Radovana Kováře a Michala Novotného, kteří v roce 2022 začali usilovně pracovat na projektu TimeForStories (TFS). Ručně vyráběné designové hodiny, které vypráví příběh, jsou skvělým doplňkem do interiéru pro každého IT fajnšmekra. Namísto klasických ručiček a čísel si můžete čas z „ciferníku“ plného písmen doslova přečíst.

Výroba hodin TimeForStories zahrnuje spoustu hodin práce. Tvůrci kombinují starou dobrou manuální zručnost, řezání laserem, 3D tisk (filament se vyrábí v Liberci) a elektronické součástky. Hodiny je možné pověsit na zeď nebo umístit do stojánku, nicméně pro jejich funkčnost je potřeba přivést elektřinu. Řídí je dva počítače, přičemž jeden z nich se stará o čas. Nastavení času a barvy podsvícení se provádí tlačítky na straně hodin. Technické specifikace: vstupní napětí 175–264V AC, frekvence zdroje napětí 50/60Hz, proud 055-0,35 A.

Přizpůsobení vzhledu

Firma vyrábí hodiny na zakázku aktuálně ve třech různých variantách – NOV, CRESCO a LUNA. Cena začíná na částce 74 900 korun bez DPH. Základní model NOV disponuje panelem o velikosti 65×65 cm s pěti různými barvami podsvětlení, jehož design si můžete zvolit dle vašeho přání. Dražší verze nabídnou větší rozměr panelu 85×85cm nebo možnost přidání jednoho řádku s vlastním podsvíceným textem.

Zajímavostí je verze POLAR, což je doplněk k fyzickým hodinám. Jedná se o virtuální hodiny, které můžete využít pro online projekci na internetu, v televizi, ve firemních prezentacích a nebo je zobrazit na dalších displejích.

Co se týká materiálu hodin, můžete si vybrat český dub, exotické dřevo wenge a bambus. Pokud preferujete industriální styl, dá se zvolit carbon nebo corten. A proč nezkusit třeba sklo, kámen či kůži? Volba je jen na vás.

V současné době tým pracuje na novém designu čelní desky, která bude ozdobená krystaly značky Preciosa z Jablonce nad Nisou.