ChatGPT oslaví první narozeniny, vývojáři oznámili řadu novinek

Od svého spuštění se objevila celá řada konkurenčních umělých inteligencí, jako například Bing Chat nebo Google Bard. Je proto naprosto nezbytné přicházet s novinkami jako první, pokud si ChatGPT chce zachovat své postavení. Níže pak představíme základní novinky, na které se v rámci upgradu můžeme těšit.

1. Vytvořte si vlastního chatbota

Jestliže jste předplatitelem služby ChatGPT Plus, měla by se vám zobrazit možnost „Vytvořit značku GPT“. Díky tomu byste měli být schopni vytvořit svou vlastní verzi ChatGPT, která bude přizpůsobena vašim individuálním potřebám. Dá se očekávat, že v brzké budoucnosti přijde celá řada aplikací a nástrojů založených na GPT.

Jako hlavní uživatele lze určitě vidět velké podniky, které využijí GPT pro své zaměstnance či zákazníky. V úvahu ale také připadají rodiče či učitelé, kteří mohou připravit verzi, která bude dítě zkoušet z matematických či vědomostních úloh. Vytvoření vlastního GPT však nebude jednoduchý, protože zahrnuje poměrně hodně kroků. GPT Builder se vás bude ptát na veškeré detaily od loga a jména až po veškeré schopnosti a znalosti, které by měl mít.

Zdroj: Shutterstock

2. ChatGPT bude sdružovat chatbota ve vlastním obchodě

Aplikace založené na GPT nebo nejrůznější nástroje budou mít vlastní obchode podobný Google Play či App Store. Dá se ale očekávat, že GPT Store bude nějakým způsobem zpoplatněný. Může být zpoplatněn samotný vstup do obchodu, může být k dispozici pouze pro předplatitele nebo budou zpoplatněny jednotlivé aplikace.

3. ChatGPT Plus získá Turbo boost

Již v březnu přišel nový model GPT-4, který přinesl celou řadu vylepšení. Hlavní výhodou je to, že dokáže zpracovávat více druhů vstupů, jako například zvuk, text či obrázky. Teď má přijít další vylepšení v podobě Turbo boost. Ten by měl přinést novou sadu dat do databáze ChatGPT, která je aktualizována až do dubna 2023. Doposud ChatGPT byl schopen odpovědět jen na otázky ohledně událostí do roku 2021.

4. Předplatitelé získají „Copyright Shield“

Mělo by jít o ochranu pro podniky a uživatele jeho API před potencionálními problémy v souvislosti s poručováním autorských práv. Tato ochrana se ale nevztahuje na uživatele bezplatné verze. Je to vlastně do jisté míry reakce na současné obavy ohledně používání umělé inteligence. Neustále se totiž řeší, že nikdo neví, z jakých dat vygenerovala svou odpověď a tím pádem se neví, zda nedošlo k porušení autorských práv. Prozatím ale není zcela jasné, jak by měla tato nová funkce pracovat.