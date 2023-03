ChatGPT představilo novou verzi, zvládne zpracovávat obrázky a vizuální vstupy

Uvedení GPT-4 se blíží a s ním i nové možnosti. Přinese to jemné, leč zásadní zlepšení v porovnání s jeho předchůdcem GPT-3.5, zejména co se týče spolehlivosti, kreativity a dokonce i inteligence. Podle nedávného vyjádření společnosti OpenAI dosáhl GPT-4 na vynikající výsledky při simulované advokátní zkoušce - umístil se tak do nejlepší desetiny výsledků.

Na druhou stranu jeho předchůdce GPT-3.5 získal přibližně 10 % nejhorších výsledků v této zkoušce, a výrazně tak propadá v řadě srovnávacích testů. Tyto vylepšené vlastnosti GPT-4 činí mnohem přesvědčivějším a spolehlivějším pomocníkem pro řešení rozmanitých úkolů a problémů v různých oblastech.

Zdroj: Shutterstock

Přestože se jedná o velký posun, některá tvrzení o tom, že GPT-4 dokáže produkovat video, jsou zatím jen nadsázka. Nový model ovšem stále nabídne schopnost přijímat vizuální vstupy, což je zásadní vylepšení oproti jeho předchůdci. Jedním z příkladů, které OpenAI poskytlo během prezentace této funkce, bylo skenování obrázku s cílem najít něco vtipného v souladu s tím, co si daný uživatel přál vidět. Tyto nové možnosti představují významné inovační kroky, které mohou být užitečné pro mnoho různých oblastí a projektů.

Čekací listina otevřena

Pokud se přihlásíte na čekací listinu, budete moci zadávat text do nového modelu GPT-4 prostřednictvím ChatGPT a API. Funkce s obrázky ovšem nebude ihned dostupná, protože OpenAI se svými partnery stále pracuje na jejím zpřístupnění.