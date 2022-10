Chcete si zahrát nové Call of Duty? Budete muset ověřit své telefonní číslo

Zdroj: Shutterstock

Série akčních her Call of Duty se již stala naprostou klasikou, která s každým novým dílem trhá prodejní žebříčky. Nadcházející pokračování, Call of Duty: Modern Warfare 2, má vyjít 28. října tohoto roku. Tato hra však s sebou přináší i jedno nezvyklé překvapení. Kdo si ji bude chtít zahrát, bude muset v rámci registrace na Battle.Net propojit svůj účet s telefonním číslem.

Podle dostupných informací za to může cíl společnosti Activision Blizzard, která chce, aby hráči byli více odpovědní za své činy. Vedle Call of Duty: Modern Warfare 2 bude vyžadováno ověření pomocí mobilního telefonu ještě u her Overwatch 2 a Call of Duty: Modern Warfare. Mimo jiné se tím také zabrání, aby si hráči zakládali hned několik účtů, kvůli případným zákazům a postihům.

I když si společnost Activision Blizzard klade poměrně ušlechtilé cíle, může to s sebou přinášet i jistá úskalí. Ověřování pomocí mobilu si mohla společnost vyzkoušet již minulý týden u Overwatch 2, protože někteří uživatelé s předplacenou SIM kartou nedokázali svůj přístup ověřit. Zároveň vám ověření nebude fungovat ani v případě virtuálních VoIP čísel.

V tuto chvíli není oficiálně potvrzeno, zda bude požadavek na ověření čísla vyžadován jen na Battle.net nebo i na Steamu.