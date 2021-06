Chrome OS podporuje multitasking a zavádí známou funkci Focus Follows Mouse

Operační systém Chrome OS v průběhu let stabilně roste a podpora aplikací pro Linux a Android mu pomohla odchýlit se od svých kořenů „pouhého prohlížeče“. Nyní je díky svým výkonným funkcím multitaskingu solidní volbou nejen pro spotřebitele, ale také pro profesionální tvůrce a podnikatele.

Jednou z nedávných „nových" funkcí Chromu OS je Focus Follows Mouse (FFM), díky které systém lépe konkuruje systémům Windows a macOS, jelikož ji přidává přímo do systému správy oken - nejsou tedy zapotřebí žádné mody třetí strany. Pokud vlastníte zařízení s Chrome OS, můžete funkci vyzkoušet pod tímto odkazem: chrome://flags/#focus-follows-cursor.

Zde vám stačí funkci povolit a Chromebook restartovat. Kdykoliv poté budete mít otevřeno hned několik oken různých aplikací, nemusíte na ně jednotlivě klikat, abyste je „vybrali“ a mohli na nich provádět další interakce; nyní stačí kurzorem na některé z nich najet a ono se automaticky stane tím primárním.

zdroj

Focus Follows Mouse je významným krokem správným směrem pro nespočet lidí běžně pracujících v prostředí vícero oken. Uživatelům například umožňuje kopírovat a vkládat text do Tabulek Googlu bez jakéhokoliv klikání, což je mnohem intuitivnější a rychlejší metoda. Další možností je multitasking se dvěma okny najednou - v jednom můžete kurzorem myši scrollovat a do druhého psát zároveň text, což zaručuje snadnější a rychlejší práci.