Čínská Alibaba vyvinula a nasadila čip speciálně navržený pro umělou inteligenci

Čínská technologická společnost Alibaba chce pomoci s umělou inteligencí a při této příležitosti představila i vlastní čip, který by měl pomoci při výpočtech nutných pro strojové učení a umělou inteligenci.

Alibaba nazvala tento čip Hanguang 800 a celý je koncipován tak, aby co nejvíce dokázal optimalizovat a zefektivnit jakékoliv ML/AI výpočty. Své první větší nasazení do praxe zažije Hanguang 800 pravděpodobně v rámci velkého nákupního portálu, Taobao.com, kde je potřeba projít tisíce různých obrázků a položek a který je také vlastněn společností Alibaba.

Vývojáři uvádí, že to, co současná sestava zpracovávala celou hodinu, by nový čip měl zvládnout do pěti minut – celý proces se tak 12x zrychlí. Jelikož se nejedná o vývojový prototyp, ale hotový čip, zkouší již společnost jeho nasazení v různých „menších“ provozech, jako jsou například překlady, servis pro zákazníky, apod.

Podle vedení společnosti prozatím Alibaba neuvažuje o jeho komerčním prodeji. Nevylučuje však, že by ho mohla nabídnout svým zákazníkům v podobě blíže nespecifikovaných cloudových služeb. Tento krok společnosti AIibaba jasně koresponduje se státní politikou soběstačnosti, respektive nebýt závislý do zahraničních výrobcích čipů.