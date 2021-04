Čínská alternativa robotického psa Spota jej nahradí za zlomek ceny

Zdroj: Techxplore



O společnosti Boston Dynamics se často mluví v superlativech jako o společnosti, která vyvíjí autonomní humanoidní roboty. Nyní se na trhu objevila čínská společnost Welian, která má také svého robopsa s názvem AlphaDog, který také disponuje řadou funkcí, senzorů a umělou inteligencí.

Hlavní nevýhodou Spota od Boston Dynamics je samozřejmě jeho astronomická cena, která prakticky brání jeho masivnímu rozšíření. Pořízení Spota vyjde na 1,6 milionu korun. Ve srovnání s tím stojí AlphaDog jen nepatrný zlomek, v přepočtu 53 000 Kč. Důvodem vzniku AplhaDoga je prý velký zájem Číňanů o technologie a domácí mazlíčky a společnost Welian zkrátka spojila obě záliby do jedné. Zatímco Boston Dynamics míří spíše na korporátní segment, Welian se vydalo cestou široké veřejnosti.

Levná cenovka mu však neubírá na kvalitách, protože AlphaDog dokáže výborně držet stabilitu, dokáže se volně pohybovat do schodů a dosahuje rychlosti až 15 km/h. Svou výšku pak umí dynamicky upravovat podle terénu či míry tření. Jako bonus má AlphaDog i zabudovanou 5G technologii, díky které komunikuje i přes internet a funguje víceméně autonomně.

Cílem Welianu bylo co nejdokonaleji napodobit psí chování a proto má sloužit v tuto chvíli jen jako drahá technologická hračka. Již podle prodejů za první měsíc, kdy si AlphaDog pořídilo 1 800 zájemců, se dá říci, že jde o velice populární záležitost. Do budoucna by měl být AlphaDog vyvíjen tak, aby pomohl třeba zrakově postiženým lidem. V další generaci se podle vývojářů dočkáme i možnosti výběru psí osobnosti, aby se AlphaDog ještě více připodobnil pravým psům. Pro průmyslové využití pak vytvořila společnost Welian i většího bratra, který má sloužit ke kontrole strojů či potrubí.