Counter-Strike vydává vlastní Battle Royale režim a rozděluje hráčskou základnu

Není to tak dávno, co AMD vydalo nová 14nm GPU generace Vega, na trhu jsou aktuálně dostupné karty Vega 56 a Vega64. A na zajímavější Vegu 56 v nereferenčním provedení od PowerColoru se dnes podíváme.

H1Z1 se vrací do ringu s velkým updatem a se staronovou Battle Royale mapou

Vývojářské studio Techland na letošní E3 oznámilo pokračování oblíbené hry Dying Light. Závdavkem nám taky podstrčili informaci, že se chystají vrhnout do žánru Battle Royale. Dle nejnovějších informací můžeme očekávat verzi s předběžným přístupem už za měsíc.

Také Dying Light naskakuje do žánru Battle Royale. Uspěje se zombíky?

Stormdivers jsou další variací na Battle Royale, tentokrát se superschopnostmi Jáchym Flídr 08/21/2018 17:00:00 Je to PUBG? Je to Fortnite? Ne, jsou to Stormdivers a připlachtili z výsadkové lodi nakopat pozadí všem, krom sebe. Přežije další titul ze žánru Battle Royale neutuchající eskapádu konkurenčních značek? https://cdr.cz/sites/default/files/stormdivers-gc18.png