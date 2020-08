Crew Dragon se úspěšně vrátil na Zemi. Elon Musk už se chystá na další let

Zdroj: Nasa

V květnu tohoto roku odstartovala kosmická loď Crew Dragon společnosti SpaceX na svou historicky první cestu k Mezinárodní vesmírné stanici s lidskou posádkou, konkrétně se jednalo o astronauty Dougha Hurleyho a Boba Behnkena.

Po několika dnech strávených na Mezinárodní vesmírné stanici, se pokusili odpojit svou loď od ISS s cílem bezpečně přistát zpět na Zemi. Během pobytu na lodi, který trval celých 18 hodin, byli astronauti vystaveni hned několika obtížným situacím, od rychlosti lodi větší než 28 tisíc kilometrů za hodinu až po teplotu dosahující necelých 2 000 stupňů Celsia.

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P